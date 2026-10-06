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8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü

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8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir maç trafiğine girecek. Bordo mavililer, bir sonraki araya kadar Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkacak.

#1
Foto - 8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü

Trabzonspor'u milli maç arasının ardından zorlu bir fikstür bekliyor. Bordo mavili ekip, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 maça çıkacak. Karadeniz temsilcisi, söz konusu süreçte Trendyol Süper Lig’de 5, Konferans Ligi’nde ise 3 karşılaşmada galibiyet peşinde olacak.

#2
Foto - 8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü

TRT Spor’da yer alan habere göre Trabzonspor, yoğun maç programına Trendyol Süper Lig'in 7’inci haftasında oynanacak Samsunspor deplasmanıyla başlayacak. Bordo mavililer, Karadeniz derbisinden sonra Avrupa mesaisine başlayacak.

#3
Foto - 8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü

Thomas Reis ve öğrencileri, 15 Ekim Perşembe günü Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, 19 Ekim'de ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

#4
Foto - 8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü

Trabzonspor, Avrupa'daki ikinci maçında 22 Ekim'de İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, ardından 26 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

#5
Foto - 8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü

1 Kasım'da sahasında Gaziantep Futbol Külübü'nü konuk edecek Trabzonspor, 5 Kasım'da ise Konferans Ligi'nde Freiburg'u ağırlayacak.

#6
Foto - 8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü

Bordo mavililer, yoğun fikstürün son maçında 8 Kasım Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacak.

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