8 kritik maç! Trabzonspor'un zorlu fikstürü
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir maç trafiğine girecek. Bordo mavililer, bir sonraki araya kadar Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkacak.
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Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir maç trafiğine girecek. Bordo mavililer, bir sonraki araya kadar Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkacak.
Trabzonspor'u milli maç arasının ardından zorlu bir fikstür bekliyor. Bordo mavili ekip, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 maça çıkacak. Karadeniz temsilcisi, söz konusu süreçte Trendyol Süper Lig’de 5, Konferans Ligi’nde ise 3 karşılaşmada galibiyet peşinde olacak.
TRT Spor’da yer alan habere göre Trabzonspor, yoğun maç programına Trendyol Süper Lig'in 7’inci haftasında oynanacak Samsunspor deplasmanıyla başlayacak. Bordo mavililer, Karadeniz derbisinden sonra Avrupa mesaisine başlayacak.
Thomas Reis ve öğrencileri, 15 Ekim Perşembe günü Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, 19 Ekim'de ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Trabzonspor, Avrupa'daki ikinci maçında 22 Ekim'de İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, ardından 26 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
1 Kasım'da sahasında Gaziantep Futbol Külübü'nü konuk edecek Trabzonspor, 5 Kasım'da ise Konferans Ligi'nde Freiburg'u ağırlayacak.
Bordo mavililer, yoğun fikstürün son maçında 8 Kasım Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacak.
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