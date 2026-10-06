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Dünya Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi
Dünya

Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi

Siyonist çetenin yaklaşan seçimler öncesinde oy toplamak adına kanlı saldırılarını artırma planları deşifre oldu. İşgalci İsrail'in soykırımcı Savunma Bakanı Yisrael Katz, sözde istihbarat yalanlarının arkasına sığınarak katliam şebekesine Gazze'de hazırlıkları artırma talimatı verdi. Gazze'deki mazlum sivilleri açıkça hedef gösteren terör bakanı Katz, muhtemel bir senaryoda Gazze halkının "orantısız bedel ödeyeceği" tehdidinde bulunarak siyonist barbarlığın gerçek yüzünü bir kez daha dünyaya ilan etti.

İşgalci İsrail'de 27 Ekimde yapılacak seçimler yaklaşırken Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze'de muhtemel tüm senaryolara karşı hazırlıkları artırma talimatı verdi.

İsrail basınının aktardığına göre Katz, Hamas'ın Gazze'de işgali sürdüren İsrail askerlerine saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat aldıklarını iddia etti.

İsrail ordusuna en kötü senaryolara hazırlık yapılması yönünde talimat verdiğini aktaran Katz, herhangi bir saldırı durumunda Gazze'deki halkın "orantısız bedel ödeyeceği" tehdidinde bulundu.

Ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken, İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze ve Lübnan'a saldırılarını artırma ve İran'a saldırılar düzenleme ihtimalinin bulunduğuna işaret ediyor.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a yeni saldırı düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı bildirilmişti.

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