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Yerel Yangın 24 saattir söndürülemiyor! 6 köy boşaltıldı
Yerel

Yangın 24 saattir söndürülemiyor! 6 köy boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 17:33:00 -
Yangın 24 saattir söndürülemiyor! 6 köy boşaltıldı

Çanakkale’nin Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan ve 24 saattir devam eden orman yangını nedeniyle 6 köyün boşaltılacağı bildirildi.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, gece boyunca ekipler, aralıksız olarak yangına müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınması için 15 helikopter, 6 uçak, karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi, 543 personelle müdahale ediliyor. Öğleye doğru şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle alevler Çanakkale-Çan Karayoluna ulaştı. Çanakkale-Çan karayolu ulaşıma kapatıldı. Vatandaşların geçmesine izin verilmezken, Çanakkale Valiliği yerleşim yerlerini tehdit eden 6 köyü boşaltma kararı aldı.

Konu ile ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak Köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir” denildi.

Yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla 24 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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