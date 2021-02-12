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Teknoloji Yandex'te güvenlik krizi: Kullanıcıların e-postaları...
Teknoloji

Yandex'te güvenlik krizi: Kullanıcıların e-postaları...

Rusya merkezli teknoloji devi Yandex'te kullanıcıların e-posta kutularına erişim sağlandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 20:30:00 -
Yandex'te güvenlik krizi: Kullanıcıların e-postaları...

Rusya merkezli teknoloji devi Yandex'te kullanıcıların e-posta kutularına erişim sağlandığı ortaya çıktı.

Yandex tarafından yapılan açıklamada "bir çalışanlarının 4 bin 887 kişinin posta kutusuna ücret karşı erişim sağladığı tespit edildikten sonra işine son verildiği" ifade edildi.

Çalışanın adını açıklamayan şirket, bu kişinin Yandex'te "teknik destek sağlamak için gerekli erişim haklarına sahip üç sistem yöneticisinden biri" olduğunu belirtti.

ZDNet'in haberinde, Yandex yetkilileri ayrıca, tehlikeye atılan hesapları yeniden güvence altına aldıklarını ve yetkisiz girişler gibi görünen etkinlikleri engellediklerini açıkladı.

Yandex, olaydan etkilenen hesap kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istiyor.

Rutin bir kontrol esnasında ortaya çıkan skandal

Olayın iç güvenlik ekibi tarafından gerçekleştiren "rutin bir tarama" esnasında fark edildiğini açıklayan şirket, konuya dair detaylı bilgi verilmeyeceğini kaydetti.

Rus şirket, olayın "kapsamlı iç soruşturmasının" devam ettiğini ve yönetici sınıfındaki personellerinin kullanıcı verilerine erişimine dair güncellemeler yapmanın planlandığını açıkladı.

Kaynak: Mepa News

 

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