Yandex duyurdu! 'Film ve videoları hem farklı dillere çevirip hem de seslendireceğiz'

Yandex tarafından yapılan açıklamada, pandemi sürecine dikkat çekilerek, "Video içeriklerininin tüketimi ve üretimi son yıllarda çok hızlı bir biçimde artıyor. Bu durum pandemiden önce de böyleydi, fakat geride bıraktığımız iki yıl bu eğilimi iyice hızlandırdı." denildi.

Şu an için sadece Rusça'dan İngilizce'ye

Yandex'in duyurusuna göre, video, film ya da dizilerin içeriğini izleyen kişilerin seçeceği dile çevirecek bir yazılım prototipi üstünde çalışılıyor. Söz konusu teknoloji ile videoların içeriği hem çevrilecek hem de yapay zeka sayesinde bu içeriğin seslendirmesi yapılacak. Şu an üzerinde çalışılan prototipin, videonun sadece Rusça'dan İngilizce'ye çevrilmesine olanak verdiği belirtildi.

Hedef: Seslendirmeye duygu katmak

Yandex yetkilileri, hedeflerini şöyle anlattı: "İleride seslendirmeye gerçekçilik katmak adına yapay zeka ile yapıalcak seslendirmelere duygu gibi faktörleri de eklemek istiyoruz."