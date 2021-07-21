Yandaş Özgür Demirtaş söylesin Kılıçdaroğlu dinlesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, başta sağlık çalışanları olmak üzere Şehir Hastaneleri ile desteklenen güçlü sağlık alt yapısıyla ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürütülen başarılı mücadele ile vatandaşların takdirini kazandı.

Koronavirüs aşılarını yurt genelinde vatandaşların ayağına kadar götüren Sağlık Bakanlığı'nın hizmetiyle vakalar ciddi anlamda düşerken alınan kısıtlamalar birer birer kaldırıldı.

Yaklaşık 2 yıldır evlerine hapsolan vatandaşlar yazın gelmesiyle birlikte tatil beldelerine akın etti. Lüks otellerin ve kiralık villaların başını çektiği konaklama yerlerinde boş yer kalmadı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Meral Akşener'in idaresindeki İYİ Parti ile birlik olup eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışında yaptığı, “Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok” ihanetiyle yatırımcılara korku pompalamaya aklınca devam ediyor.

Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi görmezden gelerek yalan ve iftiralara sarılan Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'liler "turist gelmez" yaygarası kopardı.

Solak siteler ise "oteller sinek avlayacak" şeklinde başlıklarla algı operasyonları yürüttü.

Tüm bu yalanları ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan CHP yandaşı Özgür Demirtaş itiraf etmek zorunda kaldığı açıklamasıyla çürüttü.

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Turizm sektöründen güzel haberler geliyor. Çok sevindim. Ülke oılarak tam ihtiyacımız olan zaman can suyu gibi geldi. Seneye daha da iyi olur, umuyorum." ifadelerini kullandı.