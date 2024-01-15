Yanardağ patladı, lavlar evi yuttu!

Dün yeniden harekete geçen yanardağın patlaması sonucunda İzlanda'da "en kötü senaryo" gerçek oldu.

İzlanda'da son aylarda meydana gelen yanardağ patlamalarına bir yenisi eklendi... Dün harekete geçen yanardağın püskürttüğü lavlar, Grindavik'te büyük panik yaşandı.

Hızla akan ve büyük bir lav tüneli oluşturan yanardağın yakınındaki yerleşim birimleri tahliye edilirken, bir evin lavlar tarafından adeta yutulduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yetkililer lavların yol yapmasını, "En kötü senaryo" olarak yorumladı. Grindavik'teki 3800 vatandaş tahliye edilirken İzlandalı yetkililer bir açıklama yaptı.

İzlanda Meteorloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Son saatlerde sismik hareketliliğin daha az olduğu görüldü. Magma tünelinin ilerlemesinin durduğu anlamına geliyor bu durum. Fakat lavlar Grindavik kasabasına ulaştı" ifadesini kullandı.

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İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, "Kasaba önceki gece başarılı bir şekilde tahliye edildiği için kimse tehlikede değil" açıklamasını yaptı.