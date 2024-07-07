  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yok böyle bir karar! Uyuşturucu tacirleri resmen bayram edecek..

Marco van Basten Merih'e sahip çıktı! "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor?"

Dış Politika Uzmanı Akademisyen Yazar Mehmet Beyhan: İran - Türkiye ittifakı bölgeye huzur getirir

Almanların Türk nefreti ortaya çıktı! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltına alındı

Kalyon Enerji: Hedef, 5 bin MW kurulu güce ulaşmak için harekete geçti!

Moruk Biden canlı yayında patladı! Çekilmesi için devreye girdiler

Dünyanın petrol zengini Suudi Arabistan, nitelikli çok sayıda kişiye ülkede vatandaşlık veriyor

Şişecam fabrikaları hakkında soruşturma başlatıldı

14 milyon 400 bin dal makaron olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu

Ülkeyi soya soya bitiremediler! Milyonlarca litre petrole el konuldu
Yerel Yanan tek katlı evdeki patlama anı kamerada
Yerel

Yanan tek katlı evdeki patlama anı kamerada

Yeniakit Publisher
2024-07-07 07:33:00 -

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana gelen yangında alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yanan evdeki patlama anı saniye saniye kaydedildi.

Yangın, gece saatlerinde Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selahattin Durak’a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle ev alevler içerisinde kaldı. Olay yerine gelen Kelkit Belediyesi İtfaiye Ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının ilk çıktığı anlarda kaydedilen görüntülerde tek katlı ev içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlama anı saniye saniye kaydedildi.

Ayvalık'taki yangın kontrol altında
Ayvalık'taki yangın kontrol altında

Yerel

Ayvalık'taki yangın kontrol altında
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balıkesir'de çiftlikte yangın
Balıkesir'de çiftlikte yangın

Gündem

Balıkesir'de çiftlikte yangın

İlginç detay! Orman yangınlarının yüzde 78’i…
İlginç detay! Orman yangınlarının yüzde 78’i…

Aktüel

İlginç detay! Orman yangınlarının yüzde 78’i…

İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir'de ormanlık alanda yangın

Gündem

İzmir'de ormanlık alanda yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23