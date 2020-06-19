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Aktüel

Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Malatya’da bir otomobilde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:25:08 -
Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Malatya’da bir otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Darende İlçesi Nadir Köprüsü önünde gece meydana geldi. Yalçın Bak’a ait 14 AAE 639 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.


Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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