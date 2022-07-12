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Yerel Yanan araçtan son anda kurtarıldı
Yerel

Yanan araçtan son anda kurtarıldı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak taklalar attı. Sürücü, kaza sonrası alev alan otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 07:00:00 -
Yanan araçtan son anda kurtarıldı


Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K. (27) idaresindeki 16 AIZ 914 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak kaldırım üzerindeki reklam panosuna çarparak zor durabildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücü Furkan K.'nın yardımına koşarak alev alan otomobilden çıkararak son anda kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.
Yol kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanırken temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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