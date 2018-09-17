Yan sanayiciler ürünlerini Automechanika’da sergiledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yan sanayi alanında dünyanın en önemli fuarlarından olan Automechanika’ya milli katılım düzenledi. Almanya’nın Frankfurt kentinde 11-15 Eylül’de gerçekleştirilen fuarda, OİB liderliğinde 21 Türk firması yer aldı. OİB adına fuara OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akdere ve Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı katıldı.