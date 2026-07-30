Arsenal transferi bitirirse Türk futbolunda rekor kırılacak! Kenan Yıldız için 90 milyon euro

Juventus formasıyla Avrupa devlerinin takibine giren Kenan Yıldız için İngiltere’den dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Haber 7'nin haberine göre, Arsenal, Vinicius Junior girişiminden sonuç alamayınca rotasını milli futbolcuya çevirdi ve Juventus ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Arsenal Kenan Yıldız için İtalya’ya yöneldi

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Arsenal, hücum hattına yıldız takviyesi yapmak için önce Vinicius Junior dosyasını gündemine aldı. Bu transferde ilerleme sağlayamayan Londra ekibi, listesindeki önceliği Kenan Yıldız’a verdi.

Arsenal’in, transfer şartlarını netleştirmek için İtalya’da temaslarda bulunduğu ve Juventus cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındığı öne sürüldü.

90 milyon euroluk bonservis iddiası

Haberlerde Arsenal’in Kenan Yıldız için Juventus’a 90 milyon euro ödemeye hazırlandığı belirtildi. Taraflar arasında anlaşmanın kısa süre içinde duyurulabileceği iddia edildi. Bu rakam üzerinden imza atılması halinde Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.