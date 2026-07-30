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Dünya 11 günde 6 kişi hayatını kaybetti! Başkentte ölümcül salgın
Dünya

11 günde 6 kişi hayatını kaybetti! Başkentte ölümcül salgın

Yeniakit Publisher
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11 günde 6 kişi hayatını kaybetti! Başkentte ölümcül salgın

Çad’ın başkenti Encemine’de 19 Temmuz’dan bu yana 55 kolera vakası doğrulandı. Salgında 6 kişi yaşamını yitirirken, hastalığın kentin kuzey ve merkez bölgelerine de yayıldığı açıklandı.

Çad’ın başkenti Encemine’de kolera salgını can almaya devam ediyor.

 

Encemine Doğu Sağlık Bölgesi Sorumlusu Dr. Rozi Tchou Issa, yerel Tchad Info radyosuna yaptığı açıklamada, başkentte 19 Temmuz'da ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana 55 kolera vakasının doğrulandığını, bunlardan 6'sının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

 

Hastalardan 34'ünün taburcu edildiğini, 15'inin ise tedavisinin sürdüğünü belirten Issa, salgının başkentin kuzey ve merkez sağlık bölgelerine de yayıldığını söyledi. Issa, vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları ve hastalık belirtileri görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları çağrısında bulundu.

 

Çad Sağlık ve Koruma Bakanlığı, salgının ilk olarak 13 Haziran'da ortaya çıktığını açıklamıştı.

Kolera, kirli su ve gıdalar yoluyla bulaşan, şiddetli ishal ve sıvı kaybına neden olan bakteriyel bir hastalık olarak biliniyor.

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), temmuz ayında Sudan'daki kolera vakalarının komşu ülkelere yayılabileceği uyarısında bulunmuş, Sudanlı mültecilere ev sahipliği yapan Çad'ın risk altındaki ülkeler arasında yer aldığını belirtmişti.

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