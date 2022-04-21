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Yerel Yan bakma kavgasında kan aktı: 2’si ağır 4 yaralı
Yerel

Yan bakma kavgasında kan aktı: 2’si ağır 4 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 19:37:00 -
Yan bakma kavgasında kan aktı: 2’si ağır 4 yaralı

Gaziosmanpaşa’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında ‘yan bakma’ meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Olayda 2’si ağır 4 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle Cebeci Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi.

Yan bakma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü

Yan bakma meselesinden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2’si ağır 4 kişi yaralanırken, çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri yaralı 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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