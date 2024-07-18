  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yamal'a yeni rakip! 14 yaşında tarihe geçti
Spor

Yamal'a yeni rakip! 14 yaşında tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-18 10:51:00 -
Yamal'a yeni rakip! 14 yaşında tarihe geçti

Avrupa'da forma giyen önemli yıldızların kariyerlerinin sonlarına doğru tercih ettiği yerlerden olan MLS'te tarihi bir olay yaşandı. Philadelphia'nın 14 yaşındaki futbolcusu Cavan Sullivan lig tarihine geçti.

Avrupa'da forma giyen önemli yıldızların kariyerlerinin sonlarına doğru tercih ettiği yerlerden olan MLS'te tarihi bir olay yaşandı. Philadelphia'nın 14 yaşındaki futbolcusu Cavan Sullivan lig tarihine geçti.

Avrupa'da forma giyen önemli yıldızların kariyerlerinin sonlarına doğru tercih ettiği liglerden olan MLS'te tarihi bir olay yaşandı.

Messi, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi yaşı ilerlemiş önemli oyuncuların forma giydiği ABD'de de Cavan Sullivan adını tarihe yazdırdı.

MLS TARİHİNE GEÇTİ

28 Eylül 2009'da dünyaya gelen ve Philadelphia'da forma giyen Sullivan, takımının New England'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 85. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuncu bu sayede MLS tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.

Şu ana kadar alt lig dahil 11 maça çıkan Sullivan 2 gol attı 1 de asist yaptı.

Dünyada şu sıralar Barcelona'nın 17'lik yıldızı Lamine Yamal'ın ismi kırdığı rekorlar ile sık sık dile getirilirken Sullivan'ın da ciddi bir yetenek olarak kısa zaman diliminde Yamal'a rakip olabileceği Avrupa futboluna geçiş yapabileceği yorumları yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23