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Spor Yamal rekor kırdı, Barcelona puan kaybetti
Spor

Yamal rekor kırdı, Barcelona puan kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-09 04:05:00 -
Yamal rekor kırdı, Barcelona puan kaybetti

La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Granada'yla 2-2 berabere kalarak bu sezon 3. kez puan kaybetti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 9. haftasında Barcelona, deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Granada ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona, deplasmanda oynadığı maçın 17. saniyesinde Bryan Zaragoza'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü.

Zaragoza, 29. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Lamine Yamal rekor kırdı

Barcelona, 45+1. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı bire indirdi. Yamal, 16 yaş 87 gün ile LaLiga'da gol atan en genç futbolcu oldu.
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Barcelona, Sergi Roberto'nun 85. dakikada bulduğu gol ile 2-2 eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 21'e çıkarırken, LaLiga lideri Real Madrid'in ise 24 puanı bulunuyor. Granada da elde ettiği beraberlikle 6 puana yükseldi.

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