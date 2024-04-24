Yamaha MT-09 ve XMAX 300 modellerine prestijli tasarım ödülü!

Dünyanın önde gelen motorlu araç üreticisi Yamaha’nın gözde motosiklet modelleri MT-09 ve XMAX 300, tasarım alanında dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan 2024 Red Dot Ödülleri’nde “Ürün Tasarımı" kategorisinde ödüllere layık görüldü. Bu ödüller, Yamaha’nın 13 yıldır üst üste layık görüldüğü Red Dot Tasarım Ödülü olarak, markanın tasarım alanındaki üstün başarısını taçlandırıyor.

MT-09 dördüncü nesliyle özgür bir sürüş keyfi sunuyor!

Yamaha’nın ödüllü modeli MT-09, ilk nesliyle 2013 yılında pazara sunuldu ve bugün de dördüncü nesliyle, motosiklet dünyasında devrim niteliğinde yepyeni bir döneme öncü olmayı sürdürüyor. 2024 model Yamaha MT-09, ön grenajından yakıt deposuna ve kuyruğuna kadar entegre bir form sunarak sürücülere her zamankinden daha özgür bir sürüş keyfi sağlayacak şekilde tasarlandı. Sezgisel kullanımı destekleyen kumanda mekanizmasından, hava giriş sesini ileten akustik amplifikatör ızgaraya kadar her ayrıntı, sürücünün duygularını harekete geçiren teknoloji ve tasarımla şekillendi.

XMAX ile dinamizm, konfor ve işlevsellik bir arada!

Yamaha XMAX, pazara sunulduğu 2006 yılından bu yana geçen 18 yılda, Avrupa'nın önde gelen şehir içi ulaşım aracı olarak kendini kanıtladı ve güncel haliyle küresel bir model olarak yoluna devam ediyor. Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görülen XMAX, insan ve makine arasındaki ilişkiye odaklanırken güncel nesliyle dinamizm, rahatlık ve konfor gibi özellikleri daha da ileriye taşıyor. Sport Scooter serisinde yer alan modelin spor bir motosiklete benzer güç karakteristiği dar bir gövdede kompakt tasarım ve konfor ile biraraya gelerek, duyguları harekete geçiren bir bütün oluşturuyor. Gelişmiş oturma pozisyonu ve iki kapalı kask için gereken depolama alanı sunan sele altı saklama alanı ile XMAX, 2023 yılında pazara sunulan en güncel nesliyle çok daha işlevsel bir yapı sunuyor.

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