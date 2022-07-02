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Yerel Yamaç paraşütçüsü ağaca takıldı, itfaiye ekipleri kurtardı
Yerel

Yamaç paraşütçüsü ağaca takıldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 20:34:00 -
Yamaç paraşütçüsü ağaca takıldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Yamaç paraşütçüsü Utku Cem Onar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre yüksekteki pistinden tekli uçuş yaptı.

Belcekız Plajı'ndaki piste inmek isteyen Onar, Kumburnu Plajı otoparkında ağaca takılarak mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince merdivene alınarak kurtarılan Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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