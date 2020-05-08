Yalova’daki berberler korona testinden geçirildi

İçişleri Bakanlığı kararının ardından Pazartesi günü yeniden çalışmaya başlayacak olan berber esnafına Yalova’da Covid-19 testi uygulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelindeki berber ve kuaförlerin 11 Mayıs 2020 tarihinde yeniden çalışmaya başlayacağının duyurulması sonrasında harekete geçen Yalova Berberler ve Kuaförler Odası, Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte ildeki tüm berberleri Covid-19 testinden geçirmeye başladı. Yalova Sağlık İl Müdürlüğü binasındaki birime gelen esnaf, ağız ve burun sürüntüsü alınarak test ediliyor. Test sonuçları negatif çıkan esnafın çalışmalarına izin verilecek.

Yalovalı berber ve kuaförlerin kendi rızası ile böyle bir testin kendilerine uygulanmasını istediklerini dile getiren Yalova Berberler ve Kuaförler Odası’ndan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde olduğu gibi Yalova’daki esnaflar da 2 aydır kapalıydı. Ancak devletimizin izni ile pazartesi günü dükkanlarımızı açacağız. İnsanlarla çok iç içe olan bir esnaf grubu olduğumuzdan tüm esnafların bu testten geçirilmesi kararını aldık. Ben bu anlamda bize de destek veren Yalova Valisi Muammer Erol ve Sağlık İl Müdürümüze teşekkür ederim" dedi.