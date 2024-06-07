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Yerel Yalova’da tilkiler yerleşim merkezlerine indi!
Yerel

Yalova’da tilkiler yerleşim merkezlerine indi!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 14:16:22 - 2024-06-07 14:16:21
Yalova’da tilkiler yerleşim merkezlerine indi!

Yalova'da yerleşim merkezlerine inerek kümes hayvanlarına zarar veren tilkiler tuzak yardımıyla yakalanarak doğaya bırakılıyor.

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez ilçedeki İsmetpaşa Mahallesi'ne inerek vatandaşların kümeslerindeki hayvanlara zarar veren tilkileri yakalamak için harekete geçti. Bölgede 5 farklı alana tuzak kuran ekipler, 2 tilkiyi yakaladı. Yakalanan tilkiler yeniden doğaya götürülerek yaşam alanlarına bırakıldı.

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