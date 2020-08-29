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Aktüel Yalova'da kuyumcudan bileklik çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Yalova'da kuyumcudan bileklik çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kuyumcu dükkanında yaşanan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:46:04 -
Yalova'da kuyumcudan bileklik çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'da bir kuyumcu dükkanından "tırnakçılık" yöntemiyle altın bileklik çaldıkları öne sürülen ikisi kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Caddesi'ndeki iş yerinde bir altın bilekliğin eksik olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polise bildirdi.

Dükkandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlıların Y.B, B.K. ve E.K. olduğunu belirledi.

İstanbul'da bir otelde yakalanarak Yalova'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda çalınan bilekliğin satışından elde edildiği düşünülen paralar ele geçirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin kuyumcuyu oyalayarak bilekliği çaldığı görülüyor.

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