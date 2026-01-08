  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uzlaşıya Direnen SDG/YPG Çatışmaları Derinleştiriyor: SDG/YPG’nin Silah Bırakmaması Sahayı Isıtıyor

Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor

HÜDA-PAR harekete geçti! Zina suç sayılsın

Güler'den dünyaya Gazze mesajı: TSK barış için göreve hazır!

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Sarayda kritik görev değişimi! Maduro’yu koruyan komutan bir gecede görevden alındı!

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Küresel enerjiye ABD kelepçesi: Trump Rus petrolü alan ülkelere savaş açtı!

ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı Sarı kafa çökecek petrol arıyor

CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!
Yerel Yalova'da devasa vinç fırtınaya dayanamadı! Tersanede korku dolu anlar kamerada!
Yerel

Yalova'da devasa vinç fırtınaya dayanamadı! Tersanede korku dolu anlar kamerada!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yalova'da tersaneler bölgesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, dev bir vincin kağıt gibi devrilmesine neden oldu.

Gemi bloklarını kızağa almak amacıyla kullanılan tonlarca ağırlıktaki dev vinç, rüzgarın şiddetine dayanamayarak büyük bir gürültüyle yan yattı.

Şans eseri vincin devrildiği bölgede o esnada çalışan bir personelin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

 

Çevredeki işçilerin büyük panik yaşadığı kaza anında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tersanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bölgede fırtınanın etkisi sürerken, devrilen vincin kaldırılması ve hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: yeniakit.com.tr

2026 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu
2026 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu

Spor

2026 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu

Arsuz'da can pazarı kuruldu! Zincirleme kazada yaralı sayısı korkunç seviyeye ulaştı!
Arsuz'da can pazarı kuruldu! Zincirleme kazada yaralı sayısı korkunç seviyeye ulaştı!

Yerel

Arsuz'da can pazarı kuruldu! Zincirleme kazada yaralı sayısı korkunç seviyeye ulaştı!

Sağa gösterip sola dönen Alman kadın kazaya neden oldu
Sağa gösterip sola dönen Alman kadın kazaya neden oldu

Yerel

Sağa gösterip sola dönen Alman kadın kazaya neden oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23