Yalova'da devasa vinç fırtınaya dayanamadı! Tersanede korku dolu anlar kamerada!
Yalova'da tersaneler bölgesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, dev bir vincin kağıt gibi devrilmesine neden oldu.
Gemi bloklarını kızağa almak amacıyla kullanılan tonlarca ağırlıktaki dev vinç, rüzgarın şiddetine dayanamayarak büyük bir gürültüyle yan yattı.
Şans eseri vincin devrildiği bölgede o esnada çalışan bir personelin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.
Çevredeki işçilerin büyük panik yaşadığı kaza anında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tersanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Bölgede fırtınanın etkisi sürerken, devrilen vincin kaldırılması ve hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.
