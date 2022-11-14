Yalova'da DEAŞ'a bağlı terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şahsın, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler şahsın Suriye’de girdiği çatışmada yaralandıktan sonra Türkiye’ye geldiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri şahsı ikametinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 6 pasaport, 4 flaş bellek, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmalarına aralıksız devam edecektir” denildi.