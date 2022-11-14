  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yalova'da DEAŞ'a bağlı terörist yakalandı
Yerel

Yalova'da DEAŞ'a bağlı terörist yakalandı

Yalova’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve Suriye’de girdiği çatışmada yaralandıktan sonra Türkiye’ye geldiği tespit edilen terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 16:02:00 -
Yalova'da DEAŞ'a bağlı terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu bir şahsın, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler şahsın Suriye’de girdiği çatışmada yaralandıktan sonra Türkiye’ye geldiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri şahsı ikametinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 6 pasaport, 4 flaş bellek, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmalarına aralıksız devam edecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23