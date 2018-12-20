Yalova'da 9 deprem daha meydana geldi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin sonrasında 9 artçı deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.5 şiddetindeki depremin hemen sonrasında peş peşe artçı oldu. Çınarcık ve Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki sarsıntıların şiddeti 2.5 ile 1.9 aralığında değişti. Sarsıntılar herhangi bir paniğe yol açmadı.