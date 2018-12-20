Yalova'da 9 deprem daha meydana geldi
Sabah saatlerinde Çınarcık merkezli meydana gelen 4.5 şiddetli depremin ardından Yalova'da 9 adet artçı deprem daha oldu.20 Aralık 2018 Perşembe 14:56
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin sonrasında 9 artçı deprem daha oldu.
Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.5 şiddetindeki depremin hemen sonrasında peş peşe artçı oldu. Çınarcık ve Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki sarsıntıların şiddeti 2.5 ile 1.9 aralığında değişti. Sarsıntılar herhangi bir paniğe yol açmadı.
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