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Yalova'da 9 deprem daha meydana geldi

Sabah saatlerinde Çınarcık merkezli meydana gelen 4.5 şiddetli depremin ardından Yalova'da 9 adet artçı deprem daha oldu.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:56
Yalova'da 9 deprem daha meydana geldi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin sonrasında 9 artçı deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.5 şiddetindeki depremin hemen sonrasında peş peşe artçı oldu. Çınarcık ve Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki sarsıntıların şiddeti 2.5 ile 1.9 aralığında değişti. Sarsıntılar herhangi bir paniğe yol açmadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:56
  1. Yalova
  2. Çınarcık
  3. deprem
  4. artçı deprem
  5. Kandilli Rasathanesi
  6. Armutlu
  7. Esenköy

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