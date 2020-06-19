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Aktüel

Yalova sele teslim oldu

Yalova’da yaklaşık 1 saat boyunca durmaksızın yağan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:00:06 -
Yalova sele teslim oldu

Yalova’da yaklaşık 1 saat boyunca durmaksızın yağan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yüzlerce işyerini su bastı.


Yalova’da gece geç vakitlerde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İşyerlerini su basan esnaflar caddelere araçların girmemesi için çaba sarf etti. İş yerlerini temizlemeye çalışan vatandaşlar ise bugüne kadar böyle bir yağış görmediklerini belirttiler. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında yüzlerce ev ve iş yerine su girerken, maddî zarar meydana geldi. Yalova Belediyesi itfaiyesi ise gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı.


Alt yapı yetersiz kalıyor


Yalova’da son yağış bir gerçeği de gözler önüne serdi. Yalova’nın alt yapısının artık yenilenmek zorunda olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Mehmet Durmam zamanında yapılan alt yapı o dönemlerin şartları ve en çok 10 yıl ötesini planlayarak yapılmıştı. Ondan sonra şehrin alt yapısı değişmedi. Bu alt yapı şehrin ihtiyaçlarına özellikle de her geçen gün değişen hava şartlarına yetersiz kalıyor. Artık belediyenin bu konuda bir adım atması lazım” diye konuştu.

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