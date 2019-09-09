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Yalova polisi okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Yalova Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri okul çevrelerinde denetim ve uygulamalara başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:25
Yalova polisi okul çevrelerinde kuş uçurtmayacak

Yalova Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri okul çevrelerinde denetim ve uygulamalara başladı.


Eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Yalova Emniyet Müdürlüğü de okul çevrelerinde tedbir aldı. Okulların risk değerlendirmeleri yapılarak, 4 okul kolluk görevlisi,17 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 14 ekip görevlendirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Çocuk Şubesi Müdürü Ali Kaan Abanoz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim sürdürmelerini sağlamak maksadıyla 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlangıcı olan 09.09.2019 tarihinde Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü. Narkotik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda personelin katılımı ile bütün il genelinde planlanan Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimleri devam ediyor. "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamalarında okul çevreleri ile yakınlardaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulü satışı yapılan yerler, içkili yerler iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları düzenli olarak kontrol edilecek. 4 okul kolluk görevlisi, 17 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 14 ekip görevlendirilmişti, okul kolluk görevlileri eğitim öğretim saatleri süresince okulda bulunmaktadırlar. Güvenli Eğitim Koordinasyon görevlileri okul yöneticileri ve okul aile birliği üyeleriyle sürekli irtibat halinde olup gerekli tedbirleri almaktalar. Ekipler okulların giriş çıkış saatlerinde okul çevresinde bulunup okulla ilişiği bulunmayan şahıslar uzaklaştırmak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağdur olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak ve güvenli bir ortamda gelişimlerini ve eğitimlerini sürdürmeleri için her türlü tedbiri almaktadırlar” dedi.


Çocuklarla sohbet eden polis memurları, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:25
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