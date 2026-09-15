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Teknoloji-Bilişim
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iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

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iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

iOS 27 güncellemesi için beklenen an geldi. Apple, iPhone 11 ve üzeri tüm modeller için yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 27'yi resmi olarak kullanıma sundu. Yapay zeka destekli yeni Siri yetenekleri ve özelleştirilebilir kilit ekranı seçenekleriyle gelen güncelleme, cihaz performansını da üst seviyeye çıkarıyor. Peki iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

#1
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 27 güncellemesini resmen yayınladı. Gelişmiş Siri AI entegrasyonu, yenilenen arayüz tasarımı ve performans iyileştirmeleriyle öne çıkan iOS 27 özellikleri ve güncelleme alan iPhone modelleri belli oldu. İşte iOS 27 ile iPhone'lara gelen tüm yeni özellikler...

#2
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

Apple, gelişmiş Siri AI yetenekleri ve yenilenen tasarımıyla dikkat çeken iOS 27 güncellemesini iPhone 11 ve üzeri modeller için resmi olarak kullanıma sundu. Teknoloji devi Apple, kapsamlı test aşamalarının ardından merakla beklenen iOS 27 güncellemesini desteklenen tüm iPhone kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Yeni işletim sistemi sürümü, baştan aşağı yenilenen üretken yapay zeka entegrasyonu ve belirgin sistem performansı artışlarıyla dikkat çekiyor.

#3
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

SIRI AI İLE GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA: Güncellemenin merkezinde yer alan Siri AI, üretken yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılarla karşılıklı sohbetler kurabiliyor ve karmaşık komutları yerine getirebiliyor. A Ayrı bir uygulama olarak da sunulan asistan, kamera uygulamasına eklenen Siri moduyla çevredeki nesneleri tanıyıp anlık bilgiler sağlayabiliyor.

#4
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

SİSTEM PERFORMANSI VE EBEVEYN DENETİMLERİ: Sistem genelinde sunulan Liquid Glass kaydırıcısı arayüz şeffaflığını özelleştirmeyi sağlarken, uygulamaların açılış hızları ve kablosuz ağ geçişleri belirgin şekilde iyileştiriliyor. Yenilenen Ekran Süresi ayarları ile genişletilen İletişim Güvenliği önlemleri ise çocukların dijital ortamda çok daha korunaklı kalmasına yardımcı oluyor.

#5
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

DESTEKLENEN MODELLER: İkinci nesil iPhone SE ile iPhone 11 ve daha yeni modeller için sunulan güncelleme, cihazların Ayarlar menüsündeki Yazılım Güncelleme bölümünden kolaylıkla indirilebiliyor. Sunucu yoğunluğu nedeniyle güncellemeyi hemen göremiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekebilir.

#6
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

GÜNCELLEME İLE GELEN TÜM YENİLİKLER: İŞTE YENİ SIRI YAPAY ZEKASI: Daha doğal ve karşılıklı konuşmalar. Kişisel bağlamı anlayabilme. Fotoğraf, e-posta ve notlarda arama yapabilme. Uygulamalar arasında işlem gerçekleştirebilme. Güncel internet bilgilerine erişebilme. Yeni özel Siri uygulaması. Siri'nin ses tonu, hızı ve vurgusunu kişiselleştirme.

#7
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

KAMERA UYGULAMASINDA SIRI MODU: Kamerayla gördükleriniz hakkında Siri'ye soru sorma. Nesneleri ve yiyecekleri analiz etme. Bilgi arama ve işlem gerçekleştirme.

#8
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

YAPAY ZEKÂ İLE FOTOĞRAF DÜZENLEME: Gelişmiş Temizleme aracı. Fotoğrafı yapay zekâyla genişletme. Mekânsal Yeniden Çerçeveleme. Image Playground ile görsel oluşturma ve dönüştürme.

#9
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

SIRI İLE YAZMA: Sıfırdan metin veya taslak oluşturma. Yazılan metin hakkında geri bildirim alma. Mesaj ve e-postalarda yazım tarzını ve tonu eşleştirme.

#10
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

MESAJLAR VE MAİL İÇİN AKILLI ÖNERİLER: Mesajın içeriğine göre işlem önerileri. Tek dokunuşla takvim etkinliği oluşturma. Fotoğraf arama gibi işlemleri hızlandırma

#11
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

ARAMA: Görüşme sırasında ilgili bilgileri uygulamalardan otomatik olarak gösterme. Örneğin uçak bileti onay kodunu ekrana getirme.

#12
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

DAHA AKILLI SAFARI: Sekmeleri otomatik olarak konu başlıklarına göre gruplandırma. Fiyat veya stok değişikliklerini takip etme.

#13
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

DAHA GÜVENLİ PAROLALAR: Zayıf veya ele geçirilmiş şifreleri tespit etme. Şifreleri kolayca güncelleme.

#14
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

YAPAY ZEKA İLE KESTİRME OLUŞTURMA: Yapmak istediğiniz işlemi normal cümleyle tarif etme. Birden fazla uygulamadaki işlemleri otomatik olarak birbirine bağlama

#15
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

ÇOCUK GÜVENLİĞİ ÖZELLİKLERİ: Çocukların kullanabileceği uygulamaları seçebilme. Yeni web siteleri için ebeveyn onayı. Çıplaklık ve şiddet içeren içeriklere karşı koruma. Uygulamalara kategori bazlı zaman sınırı koyma. Kullanım programları oluşturma.

#16
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

LİQUİD GLASS TASARIM İYİLEŞTİRMELERİ: Daha iyi kontrast. Daha okunaklı arayüz. Daha keskin uygulama simgeleri. Saydamlık seviyesini kişiselleştirme.

#17
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

DAHA HIZLI PERFORMANS: Uygulama açılışlarında yüzde 30'a kadar hızlanma. Fotoğraf yüklemelerinde yüzde 70'e kadar hızlanma. AirDrop aktarımlarında yüzde 80'e kadar hızlanma.

#18
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

DAHA SORUNSUZ WI-FI / HÜCRESEL GEÇİŞ: Wi-Fi ve hücresel bağlantılar arasında daha akıcı geçiş.

#19
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

MAİL'DE DAHA AKILLI ARAMA: En alakalı sonuçları aramalarda üst sıralara çıkarma.

#20
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

YENİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ: Daha zengin VoiceOver görüntü açıklamaları. Videolara otomatik senkronize altyazı. Altyazıları farklı dillere çevirme. Geliştirilmiş Büyüteç.

#21
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

GELİŞTİRİLMİŞ ICLOUD PAYLAŞILAN ALBÜMLER: Android ve Windows kullanıcılarının katılımını kolaylaştırma. Tam çözünürlükte fotoğraf paylaşımı. Fotoğrafları filtreleme ve tepki verme.

#22
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

SAĞLIK UYGULAMASINDA YENİ ÖZELLİKLER: Perimenopoz ve menopoz desteği. Belirti takibi ve bilgilendirici kaynaklar.

#23
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

GELİŞTİRİLMİŞ HARİTALAR / FLYOVER: Daha detaylı hava görüntüleri. Bina ve ağaç gibi detayların daha net gösterilmesi.

#24
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

AİRPODS ÖZEL EKOLAYZIR: Bas, orta ve tiz frekanslarını kişiselleştirme.

#25
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

DAHA AKILLI EV: Yapay zekâ destekli akıllı bildirimler. HomeKit Secure Video görüntülerinin otomatik açıklanması. Görüntüler içinde yapay zekâ ile arama. Desteklenen kameralarda 4K kayıt ve yayın.

#26
Foto - iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?

GYMKIT İPHONE'A GELİYOR: Koşu bandı, eliptik, bisiklet ve merdiven cihazlarına bağlanma. Gerçek zamanlı egzersiz verileri. AirPods Pro 3 ile kalp atış hızı takibi.

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