iOS 27 güncellemesi için beklenen an geldi. Apple, iPhone 11 ve üzeri tüm modeller için yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 27'yi resmi olarak kullanıma sundu. Yapay zeka destekli yeni Siri yetenekleri ve özelleştirilebilir kilit ekranı seçenekleriyle gelen güncelleme, cihaz performansını da üst seviyeye çıkarıyor. Peki iOS 27 özellikleri neler, hangi model sürümü aldı? iOS 27 yükleme ve güncelleme nasıl yapılır?