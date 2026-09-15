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Burdur'da feci kaza: Çok sayıda kadın yaralandı!

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Burdur'da feci kaza: Çok sayıda kadın yaralandı!

Burdur'da sabah saatlerinde tarım işçilerinin taşıyan minibüsün başka bir araçla çarpışması sonu 10 kadın tarım işçisi yaralandı.

#1
Foto - Burdur'da feci kaza: Çok sayıda kadın yaralandı!

Kaza, saat 06.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi.

#2
Foto - Burdur'da feci kaza: Çok sayıda kadın yaralandı!

Isparta'dan Burdur'a giden tarım işçilerinin bulunduğu Adem A. yönetimindeki 32 ADT 010 plakalı minibüs ile Hüseyin A. yönetimindeki 15 AC 563 plakalı minibüs çarpıştı.

#3
Foto - Burdur'da feci kaza: Çok sayıda kadın yaralandı!

10 TARIM İŞÇİSİ KADIN YARALANDI Sürücülerin yara almadığı kazada 32 ADT 010 plakalı minibüste bulunan 2'si Afganistan uyruklu 10 tarım işçisi kadın yaralandı.

#4
Foto - Burdur'da feci kaza: Çok sayıda kadın yaralandı!

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

#5
Foto - Burdur'da feci kaza: Çok sayıda kadın yaralandı!

Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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