Burdur'da feci kaza: Çok sayıda kadın yaralandı!
Burdur'da sabah saatlerinde tarım işçilerinin taşıyan minibüsün başka bir araçla çarpışması sonu 10 kadın tarım işçisi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Burdur'da sabah saatlerinde tarım işçilerinin taşıyan minibüsün başka bir araçla çarpışması sonu 10 kadın tarım işçisi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi.
Isparta'dan Burdur'a giden tarım işçilerinin bulunduğu Adem A. yönetimindeki 32 ADT 010 plakalı minibüs ile Hüseyin A. yönetimindeki 15 AC 563 plakalı minibüs çarpıştı.
10 TARIM İŞÇİSİ KADIN YARALANDI Sürücülerin yara almadığı kazada 32 ADT 010 plakalı minibüste bulunan 2'si Afganistan uyruklu 10 tarım işçisi kadın yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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