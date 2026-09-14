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Gündem İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 TL'ye satılması, yolcuların yoğun tepkisine neden oldu.

"Fırsatçılık" olarak değerlendirildi

Vatandaşlar, temel bir insani ihtiyaç olan suyun bu fiyatlara ulaşmasını "fırsatçılık" olarak değerlendirdi.

 

Sosyal medyada gündem olan fahiş fiyatlar sonrası, havalimanlarına tavan fiyat uygulaması getirilmesi veya ücretsiz su çeşmelerinin artırılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Haberler.com

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