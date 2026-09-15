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Avrupa Fransa'da dikkat çeken yapay zekâ senaryosu: Göçmenler giderse ülke ne hale gelir?
Avrupa

Fransa'da dikkat çeken yapay zekâ senaryosu: Göçmenler giderse ülke ne hale gelir?

Yeniakit Publisher
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Fransa'da yapay zekâ kullanılarak hazırlanan bir video, ülkedeki göçmenlerin tamamının ülkeyi terk etmesi halinde yaşanabilecekleri konu aldı.

Fransa'da yapay zekâ kullanılarak hazırlanan bir video, ülkedeki göçmenlerin tamamının ülkeyi terk etmesi halinde yaşanabilecekleri konu aldı.

Videoda, "Ülkenize geri dönün" çağrısının hayata geçirilmesi üzerine kurgusal bir senaryo işlendi. "Öfkeli yaşlı beyaz adam" karakterinin bu yöndeki tavsiyesinin ardından göçmenlerin Fransa'dan ayrılmasıyla birlikte ülkede büyük bir iş gücü boşluğu oluştuğu gösterildi.

Kurguda, göçmenlerin ayrılmasıyla hastanelerin doktorsuz, okulların öğretmensiz kaldığı ve temel hizmetlerin aksadığı bir tablo ortaya konuldu. Günlük yaşamın devamını sağlayan pek çok alanda yaşanan personel eksikliği, kısa sürede toplumsal düzeni etkileyen bir krize dönüştü.

Video, "Ülkenize geri dönün" söyleminin gerçekleşmesi durumunda göçmenlerin ekonomide ve kamu hizmetlerinde üstlendiği rollerin oluşturacağı boşluğu çarpıcı bir senaryo üzerinden gözler önüne serdi.

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