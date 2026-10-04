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Kobi Yalova OSB’de yeni dönem!
Kobi

Yalova OSB’de yeni dönem!

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Yalova OSB’de yeni dönem!

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan karakol hizmet vermeye başladı.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde güvenlik hizmetlerini güçlendirecek yeni karakolun açılışı yapıldı. Açılış törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta online olarak katıldı. Törende ayrıca Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Türkmen, Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kadri Akar, yönetim kurulu üyeleri ve protokol temsilcileri yer aldı.

 

Yalova OSB’nin artan üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve devam eden yatırımlarıyla birlikte kamu hizmetlerinin de güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen karakolun, bölgedeki sanayi kuruluşları, çalışanlar ve ziyaretçilere yönelik güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

 

Karakolun hizmete girmesiyle birlikte güvenlik ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi ve OSB içerisindeki güvenlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

 

Sanayi yatırımlarının üretim ve istihdamın yanı sıra güvenlik, ulaşım, sağlık ve diğer kamu hizmetleriyle birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekilen törende, kamu kurumları ile OSB yönetimi arasındaki iş birliğinin bölgenin gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

 

Yalova OSB’de karakolun hizmete başlamasıyla birlikte bölgenin kamu hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

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