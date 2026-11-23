İnsan hakları avukatı Mustafa Nili, bugün İran'da yayımlanan Emtedad gazetesine yaptığı açıklamada, kırbaç cezalarının Kum Savcılığı'nda infaz edildiğini belirtti.

Nili, “Hüküm giyen beş kişi hakkındaki kırbaç cezaları bugün infaz edildi” dedi. Diğer dört kişinin Süheyl Faqih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia ve Muhsin Leşkeri olduğu ve her birine de 74'er kırbaç cezası uygulandığı bildirildi.

YASA ESNETİLSE DE YÜRÜRLÜKTE

Dava, Ahmedi'nin 11 Aralık 2024'te Kum'daki tarihi Deyr-i Geçin Kervansarayı'nda gerçekleştirdiği ve YouTube kanalından yayınladığı performansa dayanıyor.

Ahmedi'nin erkek müzisyenler eşliğinde ve zorunlu başörtüsü olmadan şarkı söylediği konser geniş yankı uyandırmış ve “Hayali Konser” adıyla tanınmıştı.

Ahmedi'nin performansı, Eylül 2022'de Jina (Mahsa) Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesiyle patlak veren “Kadın, Yaşam, Özgürlük” protestolarından iki yıl sonra gerçekleşmişti. İranlı yetkililer o tarihten bu yana bazı kamusal alanlarda zorunlu başörtüsü kurallarının denetimini esnetmiş olsa da yasa yürürlükte kalmaya devam ediyor ve kadınlar bu kurala karşı çıktıkları için yargılanmayı sürdürüyor.

İranlı yetkililer söz konusu konserin ardından sanatçılar hakkında, “internet üzerinden müstehcen ve ahlaka aykırı içerik üretip yayınlayarak genel ahlakı rencide etmek” suçlamasıyla yasal işlem başlattı.

İKİ YIL SANAT VE MÜZİKTEN MEN EDİLDİ

Kum Ceza Mahkemesi 122. Şubesi; her biri için 74 kırbaç, iki yıl sanatsal ve müzikal faaliyetlerden men ve iki yıl yurt dışına çıkış yasağını içeren ağır cezalar verdi. Cezalar eyalet temyiz mahkemesinin 16. Şubesi tarafından onandı.

Ahmedi, konserin büyük ilgi görmesinin ardından Aralık 2024'te kısa süreliğine gözaltına alınmıştı. İran İslam Cumhuriyeti'nin düzenlemeleri uyarınca kadınların karma topluluklar önünde kamuya açık alanlarda tek başına şarkı söylemesi yasak ve zorunlu başörtüsü kurallarına uymaları gerekiyor.