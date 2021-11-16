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Yerel Yalnız yaşayan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Yerel

Yalnız yaşayan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Tokat’ın Zile ilçesinde tek başına yaşayan kişinin cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 09:14:00 -
Yalnız yaşayan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Edinilen bilgiye göre; İlçe merkezi Orta Mahallede tek başına yaşayan Şenol Duğan’dan (47) haber alamayan ev sahibi Zile itfaiyesine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine ev ve çevresinde arama yapan ekipler su kuyusunda inceleme yaptı. Şahsın cansız bedenini su kuyusunda bulan ekipler AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Duğan’ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın odasında yapılan aramada duvara yapıştırılmış vaziyette not kağıdı buldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine polis ekipleri şahsın intihar etme şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Duğan'ın evinde beslediği 3 köpek ile 2 kedi ise sahipsiz kaldı.

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