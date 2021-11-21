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Medya Yalnız Kurt başrolünden flaş açıklama! ‘Teklif geldi ama…’
Medya

Yalnız Kurt başrolünden flaş açıklama! ‘Teklif geldi ama…’

Yakın zamanda ATV ekranında seyircilerle buluşacak olan yeni ‘Kurtlar Vadisi’ olarak anılan Yalnız Kurt dizisi heyecanla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 11:48:00 -
Yalnız Kurt başrolünden flaş açıklama! ‘Teklif geldi ama…’

Yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Yalnız Kurt’ta Golyat isimli gizli bir örgütün Türkiye üzerindeki kötü planlarına karşı mücadele verecek olan bir kahramanın hikayesi anlatılacak.

Siyasi göndermeleri de bulunan dizinin ilk fragmanı yayınlanmıştı. Dizi başrolünde Hasan Denizyaran ile birlikte dizinin başrolünde yer alan Cihan Ünal önemli açıklamalarda bulundu. TV100 kameraları Cihan Ünal, “Dizi yapacağım. Aslında Kıbrıs’tayım. Buraya gelince bazı ihtiyaçlar oldu, onları aldım” diye konuştu.

Çok güzel ekibin olduğunu söyleyen Ünal, “Birçok teklif geldi ama salgından dolayı gelmedim. Şimdi, üçüncü aşımı da oldum. Her şey yolunda” dedi.

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Yorumlar

dğn ellerine silah verip adam vurdurtanlar bugün ekrandan anırtıp türk ailesini taciz ettiriyorlar! rasim ozanoviçler o zaman da vardı!
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