Yalnız Kurt başrolünden flaş açıklama! ‘Teklif geldi ama…’

Yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Yalnız Kurt’ta Golyat isimli gizli bir örgütün Türkiye üzerindeki kötü planlarına karşı mücadele verecek olan bir kahramanın hikayesi anlatılacak.

Siyasi göndermeleri de bulunan dizinin ilk fragmanı yayınlanmıştı. Dizi başrolünde Hasan Denizyaran ile birlikte dizinin başrolünde yer alan Cihan Ünal önemli açıklamalarda bulundu. TV100 kameraları Cihan Ünal, “Dizi yapacağım. Aslında Kıbrıs’tayım. Buraya gelince bazı ihtiyaçlar oldu, onları aldım” diye konuştu.

Çok güzel ekibin olduğunu söyleyen Ünal, “Birçok teklif geldi ama salgından dolayı gelmedim. Şimdi, üçüncü aşımı da oldum. Her şey yolunda” dedi.