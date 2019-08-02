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Yalnız kalma korkusu, kendini keşfederek yenilebilir

Araştırmacı, yazar ve eğitmen Sara Pour, yalnız kalma korkusunun, insanın kendisini tanıyarak, içindeki muhteşem özü keşfederek ortaya çıkararak yenilebileceğini söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:54
Yalnız kalma korkusu, kendini keşfederek yenilebilir

Araştırmacı, yazar ve eğitmen Sara Pour, yalnız kalma korkusunun, insanın kendisini tanıyarak, içindeki muhteşem özü keşfederek ortaya çıkararak yenilebileceğini söyledi.


Pour, öncelikle, insan davranışlarıyla ilgili, “Aman birileri kırılmasın, darılmasın diye hayır demekte zorlanıyorsanız, dışlanmaktan korkup istemediğiniz halde elalem sürüsüne katılıyorsanız, ‘onlar yanlış anlar’ diye isteklerinden kolayca vazgeçiyorsanız, hatta mantığınıza ters düşen her söylenene sırf sevsinler diye onaylayıp fikir birliği yapıyorsanız, karakterinizin ta derinliklerinde tamamlanmayı bekleyen eksiklikler ve sarılmayı bekleyen yaralar olduğunu bilmeniz gerekir. Böyle devam ederseniz yani başkaları için yaşarsanız, kendi hayatınızı ıskalamış olursunuz ve sizden başka herkes size ait olan hayat hakkında yorum yapabilir, sizi istediği yöne sürükleyebilir. Böylelikle ‘dışlanmayayım, değer göreyim, sevileyim’ derken gün geçtikçe karşınızdakilerin gözünde değersizleşmeye başlarsınız ve ilişkilerinizde sınır ihlali yapanlar artar. Siz de durmadan taviz vermeye alışırsınız ve kendinize gelip dur diyene kadar bu kısır döngü devam edecektir. Buradaki sıkıntı ‘öz değersizlikten ve öz güvensizlikten’ kaynaklanır aslında. Geçmişte kayıplar, gidişler veya bitişler yaşamışsanız, yalnız kalma korkunuz varsa değişime karar verene dek bu labirentten çıkamazsınız. Yalnız kalma korkunuzu kendinizi tanıyarak, içinizdeki muhteşem özü keşfederek ortaya çıkararak yenebilirsiniz” dedi.


Pour, “İnsan çok boyutlu bir varlık olduğundan, her alanda sağlıklı bir birey olabilmesi için, fizyolojik bedenin doğru çalışmasının yanı sıra, ruhsal beden, duygusal beden, spiritüel beden gibi pek çok sistemin güzel bir harmoni içinde işbirliği yaparak çalışması gereklidir” dedi.


Sara Pour, yalnızlık korkusunun giderilmesinde, bilimsel araştırmalar, uçucu yağların sayısız faydalı fitokimyasal özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini kaydetti. Pour, atlantik sedir yağının, dengeleyici, yapılandırıcı, güçlendirici ve cesaret verici bir yağ olduğunu belirterek, "Karar verme sürecindeyseniz, kendinizi zihinsel ve ruhsal olarak yetersiz ve güçsüz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz "Atlantik sedir yağı" kararlı ve net olmanıza yardımcı olarak bu süreci atlatmanızı kolaylaştıracaktır" dedi.


Limon yağının (Citrus Limonum), enerji katacak, mutluluk katacak iç dengeyi arttıracak bir yağ olduğunu belirten Pour, "Seratonin, endorfin ve dopamin hormonların salınımını arttıracak bir yağ. Limon yağını jojoba yağı veya zeytinyağı ile incelterek kullanmalısınız" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:54
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