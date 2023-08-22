Yalın dönüşüm uygulamaları anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı işbirliğinde "Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı’’ gerçekleştirildi.

GSO Meclis Toplantı Salonunda, Türkiye’nin imalat sanayinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak ve Model Fabrikalar’da gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz,GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi,GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, GSO Meclis Üyesi Hakan Çakıcı, Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nilay Dönmez, Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özseven, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, Gaziantep Model Fabrika Direktörü Begüm Erden, Zimed Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Paçal ile firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üreten bir şehir olan Gaziantep’in potansiyelini daha da geliştirmek ve günün koşullarına uygun olarak geleceğe hazırlamak zorunda olduklarını söyledi.

Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak 2019 yılında sanayinin yeniliklere adaptasyonu için sanayide dönüşüm hamlesini başlattıklarını, o günden buyana da pandemi, deprem felaketi, küresel krizlere rağmen çalışmalarını her koşulda sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GSO iş birliğinde kurduğumuz, Türkiye’nin en büyük Model Fabrikası olan Gaziantep Model Fabrikamız bu sürecin en önemli sayaçlarından birisini oluşturuyor. Model Fabrikamızda dijital dönüşüm, verimlilik, endüstri 4.0, yalın dönüşüm, tasarım, öğren-dönüş gibi sanayide dönüşüm sürecine öncülük ediyoruz. Burada, gerçek bir ürünün, üretim süreçlerini teorik ve uygulamalı eğitimlerle 22 farklı modülde gerçekleştiriyoruz. Yalın dönüşüm ise aslında bu sürecin temelini oluşturuyor’’ dedi.

2026 yılında AB Yeşil Mutabakat kriterleri çerçevesinde sınırda karbon düzenlemesinin hayata geçeceğine dikkati çeken Ünverdi, “Gaziantep Model Fabrika’da bugüne kadar,30 firmamızın karbon ayak izini ölçtük ve 140 kişiye bu alana yönelik eğitim imkanı sağladık. Yalın üretim konusu ihracatımızın sürdürülebilirliği için de kritik önem taşıyor. Yalın dönüşüm aslında bu sürecin temelini oluşturuyor. Yalın dönüşümü sağladığınız zaman, verimliliği artırıyorsunuz, israfın önüne geçiyorsunuz, maliyetleriniz azalıyor ve bu da kar marjlarının çok düştüğü böylesi bir dönemde karlılığınızı artıyor. Bugüne kadar da 54 firmamız, öğren-dönüş programına katıldı. Firmalarımız yüzde 60 ile yüzde 80 arasında verimliliklerini artırdılar. Bunlar içerisinde 30 firmamıza, yalın üretim proje uygulaması gerçekleştirdik. Verilecek desteklerle bu süreci daha da hızlandıracağımıza inanıyorum. Üst limiti 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarılan desteklerden tüm firmalarımızı faydalanmaya davet ediyorum. Program çerçevesinde firmalarımız yüzde 80’e kadar desteklerden faydalanabilecekler” şeklinde konuştu.

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Verimlilik konusunun ekonomik kalkınma noktasında en çok önem taşıyan faktörlerden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, “Verimliliği artırdığımız takdirde bu durum, bizlere daha rekabetçi olma avantajı sunmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Model Fabrikalarda üretimde verimliliğin artırılmasını ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını hedefliyoruz. Merkezlerimizde sadece üretimdeki maliyeti düşürmeyi değil, aynı zamanda memnuniyet noktasında kaliteyi de ön planda tutuyoruz. Model Fabrikalarımızın sayılarını daha da artırmayı ve sanayimizde yalın üretimi çok daha yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Model Fabrikalarımızda aynı zamanda tam ve yarı zamanlı eğitmen sayılarımızı da artırarak daha fazla firmaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bizleri çok iyi ağırlayan Gaziantep Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nilay Dönmez moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Model Fabrika Direktörü Begüm Erden Gaziantep Model Fabrika yalın dönüşüm uygulamaları, model fabrika nedir, İmalatçı KOBİ’lerde verimlilik artışı, yalın üretim teknikleri, dijital dönüşüm ve model fabrikanın vermiş olduğu hizmetleri anlattı.

Zimed Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Paçal da firmalarının Gaziantep Model Fabrika ile tanışmadan önceki üretim süreci ve Model Fabrikadan aldıkları eğitimler sonrasındaki süreç hakkında görüşlerini paylaştı.

Panelin ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Yalın Dönüşüm Desteği ve KOBİ Bilgi Sistemi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Program soru-cevap bölümün ardından sona erdi.