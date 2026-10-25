Edirne'de seçim sandığı kuruldu

Oy kullanmak için konsolosluğa gelen vatandaşlardan Elmas Aslan da seçimlerin Bulgaristan için hayırlı olmasını diledi. Seçimlerin bir ülkenin ve halkın refahı açısından önemli olduğunu belirten Aslan, "Evet, bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçimleri var. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bir Avrupa ülkesi olarak, bir vatandaş olarak söyleyeceğim şudur; seçim bir ülkenin, bir halkın refahıdır, güvenidir. Daha güzel bir dünya için hak edilen insanlar seçilsin. Ben her zaman bunu vurgularım" dedi. Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosluğu binasında kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilirken katılımın düşük olduğu gözlendi. Başkonsolos Radoslava Kafedzhiyska, seçimlerin sakin bir ortamda sürdüğünü belirterek 1 Kasım’da yapılması beklenen ikinci tur için vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.