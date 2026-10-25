Kimse sahip çıkmadı: 156 milyon yıllık miras ortada kaldı!

Göktaşı avcısı Steve Arnold, Allen Binford’a ait çiftlik arazisinde özel bir metal dedektörüyle gerçekleştirdiği arama çalışmaları sırasında, yerin yaklaşık 2 metre altında devasa bir uzay kayası tespit etti. Yapılan hassas tartımlarda tam 650 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen gök cismi, içindeki büyüleyici yeşil renkli olivin kristalleri ve nadir görülen konik biçimiyle türünün en nitelikli örneklerinden biri kabul ediliyor.