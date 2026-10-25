Kimse sahip çıkmadı: 156 milyon yıllık miras ortada kaldı!
ABD'de göktaşı avcısı Steve Arnold tarafından tarlada bulunan 650 kiloluk 156 milyon yıllık göktaşını müzayedede satın alan çıkmadı.
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ABD'de göktaşı avcısı Steve Arnold tarafından tarlada bulunan 650 kiloluk 156 milyon yıllık göktaşını müzayedede satın alan çıkmadı.
Göktaşı avcısı Steve Arnold, Allen Binford’a ait çiftlik arazisinde özel bir metal dedektörüyle gerçekleştirdiği arama çalışmaları sırasında, yerin yaklaşık 2 metre altında devasa bir uzay kayası tespit etti. Yapılan hassas tartımlarda tam 650 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen gök cismi, içindeki büyüleyici yeşil renkli olivin kristalleri ve nadir görülen konik biçimiyle türünün en nitelikli örneklerinden biri kabul ediliyor.
156 MİLYON YIL KOZMİK IŞINLARA MARUZ KALDI Bilim insanları ve araştırmacılar, geçmişte Brenham bölgesine düşerken parçalanan tek bir dev göktaşının çevreye 3 tondan fazla kütle saçtığını hesapladı. Çıkarılan bazı parçaların, bölgedeki yerli halkların kurduğu ticari yollar vasıtasıyla bin 500 kilometre uzaktaki Hopewell'e kadar taşındığı değerlendiriliyor. Öte yandan 2002 yılında yayımlanan bilimsel bir çalışmada, bulunan bu eşsiz pallasit kütlesinin Dünya atmosferine girmeden önce tam 156 milyon yıl boyunca uzay boşluğunda doğrudan kozmik ışınlara maruz kaldığı kanıtlanmıştı.
1 MİLYON DOLARLIK PALLASİTE 200 BİN DOLAR TEKLİF EDİLİNCE SATIŞTAN ÇEKİLDİ Jeolog ve avukat Philip Mani'nin finansal desteği, avcı Steve Arnold'un saha emeği ve arazi sahibi Allen Binford'un ortaklığıyla yürütülen süreçte, bu nadide pallasit parçasına 600 bin ila 1 milyon dolar arasında bir piyasa değeri biçildi.
Dünyaca ünlü Bonhams Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılan 650 kiloluk dev parça, uluslararası koleksiyonculardan beklenen ilgiyi göremedi. Ön değerlemesi 630 bin doların üzerinde olan göktaşı için verilen en yüksek teklif 200 bin dolarda kalınca, ortaklar ürünü açık artırmadan geri çekme kararı aldı.
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