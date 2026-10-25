Son anda yetiştiler: Sabah sporu değil KPSS deparı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu KPSS Ortaöğretim sınavı başladı. Diyarbakır’da sınav merkezlerine geç kalan bazı adaylar, salona zamanında girebilmek için zamanla yarıştı.
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti. Adaylar, sınava zamanında varabilmek için var güçleri ile koşup salona girdi.
Yaklaşık 3 milyon aday, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika boyunca ter dökecek. Saat 10.15'te başlayan oturum ise saat 12.25'te sona erecek.