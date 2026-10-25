Teknolojinin kalbi Mali’de atacak: Savunma sanayi devlerinden Afrika’ya çıkarma

Afrika'daki önemli savunma ve güvenlik buluşmalarından biri haline gelen BAMEX 2026, 9-13 Kasım'da Mali'nin başkenti Bamako’da gerçekleştirilecek. Mali Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı himayesinde, Türk firması The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX 2026, Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde (FEBAK) ziyaretçilerini ağırlayacak. İlk kez geçen yıl Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen BAMEX, bu yıl uluslararası katılımla daha geniş bir yapıya kavuşuyor. Türkiye’nin yanı sıra Çin, Almanya ve Sudan başta olmak üzere farklı ülkelerden savunma sanayisi şirketleri fuarda yer alacak.