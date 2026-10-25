Teknolojinin kalbi Mali’de atacak: Savunma sanayi devlerinden Afrika’ya çıkarma
Afrika’nın önemli savunma ve güvenlik etkinlikleri arasında gösterilen BAMEX 2026, 9-13 Kasım tarihleri arasında Mali’nin başkenti Bamako’da düzenlenecek. Etkinliğin, uluslararası savunma ve güvenlik sektöründen temsilcileri bir araya getirmesi bekleniyor. İlk kez geçen yıl Türk firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen fuar, bu yıl ASELSAN, ROKETSAN, Baykar, Skydagger'ın yanı sıra Çin ve Almanya'dan katılımlarla uluslararası boyut kazanacak