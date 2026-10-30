Yalım, Özel’e çalışmış

Raporda, Özkan Yalım’ın usulsüz şekilde dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e belediye iştiraki şirket tarafından lüks yabancı marka araç alımı, aracı yine belediye kaynaklarıyla usulsüz şekilde ilave harcamalar yapıldığı tespitleri detaylarıyla yer aldı. Raporda “söz konusu araç için belediye iştiraki şirket kaynaklarından karşılanan toplam maliyetin 15.674.719,79 TL’ye ulaştığı görülmüştür” tespiti dikkat çekti. Öte yandan; kendi pavyonunda ve otellerindeki çalışanları belediye personeli gösterdiği soruşturmada ortaya çıkan Yalım’ın, belediye personel giderlerini nasıl şişirdiği; “2025 yılı için personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırın 1.357.159.939,74 TL olmasına rağmen İdarenin Şirket personeli dahil toplam personel giderinin 1.432.295.311,27 TL olarak gerçekleştiği; dolayısıyla personel giderlerinin, İdarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının %42,21’ine ulaştığı tespit edilmiştir” ifadeleriyle ortaya konuluyor.

PAVYON ÇALIŞANINA MAAŞ

Yine Yalım döneminde Uşak Belediyesinin ihale, mal ve hizmet alımlarında yapılan çok sayıda usulsüzlük de bir bir ortaya konuldu.

Sayıştay raporunda, belediyenin hizmet alımı suretiyle gerçekleştirdiği temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinde Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hükümlerine uyulmadığı da tespit edilmiş Kendi pavyonunda ve otellerindeki çalışanları belediye personeli gösterdiği ve partilileri işe aldığı soruşturmada ortaya çıkan Yalım’ın, belediye personel giderlerini nasıl 75 milyon 135 bin 372 Lira şişirdiği de anlatılıyor. Yine raporda, Özkan Yalım’a yönelik soruşturmada iş adamları ve esnaftan büyük miktarlarda para toplandığı ortaya çıkan futbol takımına ilişkin de bahsediliyor.

HER ALANDA USULSÜZLÜK!

Özkan Yalım döneminde yapılan onlarca usulsüzlüğün yer verildiği raporda, “Süre Sınırına Uyulmadan Kiralama Yapılması Ruhsatı Belediyeye ait jeotermal kaynağın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak on yıllık azami kiralama süresinin üzerinde kiraya verildiği görülmüştür” deniliyor.