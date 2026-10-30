  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Osmanlı padişahlarına “Harem’den çıkmıyorlardı” iması! Videolu cevap gündem oldu Katiller neye hazırlanıyor? ABD'den İsrail'e askeri sevkiyat! 24 saatte ikinci görüşme! Trump’tan Başkan Erdoğan’a TDT Zirvesi telefonu Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı sinyali! İmamoğlu ve Yavaş'ın üstünü çizdi Adana’da kızını öldürmek için hastaneyi bastı! Özel harekat devreye girdi Tom Barrack’tan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası mesaj Çanakkale’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: 2 genç hayatını kaybetti Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türk iş dünyasına kritik çağrı! Hadsiz Miçotakis Türkiye-Libya anlaşmasını hedef aldı! 30 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Gündem Yalım, Özel’e çalışmış
Gündem

Yalım, Özel’e çalışmış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yalım, Özel’e çalışmış

Sayıştay’ın 2025 yılı Uşak Belediyesi Denetim Raporu, otel odasında belinde havlu, kızı yaşında metresiyle yakalanan, yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 31 Mart 2026’da görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in kankası eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Raporda, Özkan Yalım’ın usulsüz şekilde dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e belediye iştiraki şirket tarafından lüks yabancı marka araç alımı, aracı yine belediye kaynaklarıyla usulsüz şekilde ilave harcamalar yapıldığı tespitleri detaylarıyla yer aldı. Raporda “söz konusu araç için belediye iştiraki şirket kaynaklarından karşılanan toplam maliyetin 15.674.719,79 TL’ye ulaştığı görülmüştür” tespiti dikkat çekti. Öte yandan; kendi pavyonunda ve otellerindeki çalışanları belediye personeli gösterdiği soruşturmada ortaya çıkan Yalım’ın, belediye personel giderlerini nasıl şişirdiği; “2025 yılı için personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırın 1.357.159.939,74 TL olmasına rağmen İdarenin Şirket personeli dahil toplam personel giderinin 1.432.295.311,27 TL olarak gerçekleştiği; dolayısıyla personel giderlerinin, İdarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının %42,21’ine ulaştığı tespit edilmiştir” ifadeleriyle ortaya konuluyor.

 

PAVYON ÇALIŞANINA MAAŞ

Yine Yalım döneminde Uşak Belediyesinin ihale, mal ve hizmet alımlarında yapılan çok sayıda usulsüzlük de bir bir ortaya konuldu.

Sayıştay raporunda, belediyenin hizmet alımı suretiyle gerçekleştirdiği temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinde Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hükümlerine uyulmadığı da tespit edilmiş Kendi pavyonunda ve otellerindeki çalışanları belediye personeli gösterdiği ve partilileri işe aldığı soruşturmada ortaya çıkan Yalım’ın, belediye personel giderlerini nasıl 75 milyon 135 bin 372 Lira şişirdiği de anlatılıyor. Yine raporda, Özkan Yalım’a yönelik soruşturmada iş adamları ve esnaftan büyük miktarlarda para toplandığı ortaya çıkan futbol takımına ilişkin de bahsediliyor.

 

HER ALANDA USULSÜZLÜK!

Özkan Yalım döneminde yapılan onlarca usulsüzlüğün yer verildiği raporda, “Süre Sınırına Uyulmadan Kiralama Yapılması Ruhsatı Belediyeye ait jeotermal kaynağın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak on yıllık azami kiralama süresinin üzerinde kiraya verildiği görülmüştür” deniliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Foncular kime çalışmış akp yemi?
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor
Gündem

Akit yazdı gündem oldu! İslam’ı anlattığı için hedef olan Aytaç öğretmene destek yağıyor

İnananları gören gözü, haykıran sesi milli ve manevi medya Akit'in 3 gün önce ‘MEB'te başka müfettiş mi kalmadı?‘ başlığıyla manşete taşıdığ..
Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı
Gündem

Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm göz bebeği Kapadokya bölgesinde meydana gelen ani toprak çökmesi, akşam saatlerinde Akit TV Ana Haber bülten..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23