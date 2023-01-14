Bir dizi ancak bu kadar iğrençleşebilir! Yetti artık biri dur desin...

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını denilen rezil dizide her bölüm gittikçe daha iğrenç anlara sahne oluyor. Dizinin baş karakteri olan Ferit tiplemesini canlandıran Mert Ramazan Demir bile bu duruma isyan bayrağını çekti. Senaristliğini Mehmet Barış Günger, yönetmenliğini Burcu Alptekin-Alptekin Bozkurt'un yaptığı skandal dizide Ferit karakteri, dizide kadınları da aşağılayacak rezilliklere imza atarak, 4 kadınla birden birlikte olup, gönül eğlendirmeye devam ediyor... Kadınları tahkir eden, dördünü birden bir erkeğin oyuncağı haline getiren bu skandal dizi, üstelik müslümanların kutsal kabul ettiği cuma günleri Star Tv'de yayınlanıyor....

Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir hakkında hayrete düşüren son iddia ise, akıllara durgunluk verecek iğrençlikte. Senaryonun gidişatından ve canlandırdığı Ferit karakterinin 4 kadınla birlikte rezil ilişkisinin konu edinildiği dizide oyuncu ile senaristin kavga ettiği ve Mert Ramazan Demir'in diziden çıkarılacağı öne sürüldü.

Dizide ahlaksızlık beşgenindeki başrol oyuncuları olarak başta; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in isimleri geçiyor.

Dizideki ahlaksızlıklar, sosyal medyada da sürekli gündeme getirilerek, toplumun ahlakı yozlaştırılmak isteniyor..

Bir film olmasına rağmen, dizideki Ferit adlı karakterin 4 kadınla aynı anda birden ilişki yaşaması, bu oyuncunun bile canını sıktığı için, tartışmalar yaşandığı ve bu yüzden de film çekimi sırasında sık sık kavga edildiği idida ediilyor.. Senaryonun iğrençliği karşısında, Mert Ramazan Demir'in itirazlarının dizinin çekimini tehlikeye düşürmesi senarist ve yapımcıları "itiraz etmeyecek" bir oyuncu arayışına soktu.

Filmin konusunun Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun eserinden alındığı belirtilirken, sözkonusu isim de, daha önce yaptığı açıklamada, rezillikleri adeta meşrulaştırarak, "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız." iğrenç sözleri ile savunma yapmıştı.

Sosyal medyayı sallayan iddia sonrası izleyiciler ise "böyle rezillik olamaz" diye büyük tepkiler verdi.