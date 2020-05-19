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Yalçınkaya Kadir Gecesini kutladı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kadir Gecesi ile yayımladığı mesajında, İslam coğrafyasının gözyaşı dökmediği, elemsiz, savaşsız ve herkesin huzurlu olduğu günler gelmesini diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:01:40 -
Yalçınkaya Kadir Gecesini kutladı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kadir Gecesi ile yayımladığı mesajında, İslam coğrafyasının gözyaşı dökmediği, elemsiz, savaşsız ve herkesin huzurlu olduğu günler gelmesini diledi.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kadir Gecesi ile ilgili bir mesaj yayımladı. Yalçınkaya, Kadir Gecesinin İslam alemine barış ve huzur getirmesini dilediği mesajında, “Ramazan Ayı son haftasına girmiş bulunmaktayız. İnancımıza göre Kadir Gecesi, son 10 gün içerisindeki tekli günlerde aranmalıdır. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu günler içerisinde inşallah, Cenab-ı Hakk bize Kadir Gecesini nasip eder ve dualarımız kabul olur. Duamız, İslam coğrafyasının gözyaşı dökmediği, elemsiz, savaşsız ve herkesin huzurlu olduğu günler gelmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygular içerisinde Kadir Gecesinin bütün İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.

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