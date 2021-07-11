Yalçın’dan Bayraktaroğlu’na tepki: "Bir tarafı kaşınsa bizden biliyor"

yeniakit.com.tr

HDP'nin yerine Yeni Yüzler Partisi adı altında yeni bir alternatif parti kurulacağı ve bu partide de Emin Çapa, Levent Gültekin, Şirin Payzın, Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan, Memduh Bayraktaroğlu, Mehmet Ali Güller, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi birçok ismin yer alacağı haberleri üzerine Memduh Bayraktaroğlu yazdığı köşe yazısı ile Semih Yalçın'a tepki gösterdi. Bayraktaroğlu köşe yazısında, “Yeni Yüzler Partisi diye bir parti kurulmuşmuş…Kurucuları arasında ben de varmışım…Hani yalan olur ama… Bu kadar da olmaz…Peki bu yalanı üfürenler kimler?.. Semih Yalçın ve Feti Yıldız isimli iki 'hergele' (Onlar da benim için aynı sıfatı kullanıyorlar…).Asıl amaçları… Tetikçilerine: 'Şu isimlerin işlerini bitirin' diye medya yoluyla talimat vermek tabii ki… Bakalım yürekli bir savcı çıkacak mı?” ifadelerini kullanmıştı.



Söz konusu köşe yazısına sosyal medya hesabından cevap veren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “HDP’ye alternatif olarak kurulacağı öne sürülen YYP’nin kabarık kurucular listesinde adı geçince, pabucumun sosyalisti Memduh Bayraksızoğlu’nun etekleri tutuşmuş ve mesai arkadaşım Feti Bey ile beni hedef göstermiş. Bayraksızoğlu hergelesi, bir tarafı kaşınsa bizden biliyor. Demek ki böyle HDPKK Sevici kâğıttan siluetlerin rüyalarına girip kâbusları oluyoruz." dedi.