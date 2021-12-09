Yalçın ve Ahmet Nur Çebi bir araya geldi!
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. Siyah beyazlılarda, yapılacak toplantının ardından gelecek ile ilgili karar verilecek.
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. Siyah beyazlılarda, yapılacak toplantının ardından gelecek ile ilgili karar verilecek.
Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Şu sıralar toplantı yapılıyor. Toplantının ardından Yalçın'ın geleceği belli olacak.