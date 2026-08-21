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Gündem Yalçın Topçu'dan önemli mesaj: Din istismarcılarına taviz yok
Gündem

Yalçın Topçu'dan önemli mesaj: Din istismarcılarına taviz yok

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Yalçın Topçu'dan önemli mesaj: Din istismarcılarına taviz yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kurişlere ve Kuytullara yönelik operasyonlar hakkında, “Din istismarı üzerinden güç devşiren, kamu güvenliğimizi ve milletimizin istiklal ve istikbalini tehdit eden inanç istismarcısı kişi ve oluşumlara karşı devletimiz somut adımlarını tavizsiz şekilde hukuk içinde atmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Alihan Kuriş Suç Örgütü” ve “Alparslan Kuytul Suç Örgütü” operasyonlarına ilişin önemli mesajlar verdi.

Din istismarı üzerinden güç devşiren, kamu güvenliğimizi ve milletimizin istiklal ve istikbalini tehdit eden inanç istismarcısı kişi ve oluşumlara karşı devletimiz somut adımlarını tavizsiz şekilde hukuk içinde atmaktadır” diyen Yalçın Topçu, şu ifadeleri kullandı:

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dün olduğu gibi bugün de devletimiz; bu karanlık odakların her rengine, her türüne karşı meri kanunlarımız çerçevesinde gereğini yaptı, yapıyor ve yapacaktır.

Öte yandan Topçu, dün vefat eden ülkücü hareketin önemli isimlerinden eski MHP İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya’ya da rahmet, ülkücü camiasına ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Yalçın Topçu ayrıca, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun vefatının seneyi devriyesinde, destan şairini de rahmetle andı.

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