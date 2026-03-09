  • İSTANBUL
Yalçın Özden’den sevindiren haber: Sağlık durumunu kardeşi açıkladı

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Yalçın Özden’in sağlık durumuna ilişkin kardeşinden sevindirici haber geldi; bilincinin açık olduğu ve birkaç gün içinde normal odaya alınmasının beklendiği belirtildi.

Beyin kanaması geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili iyi haberi kardeşi verdi. Mehmet Özden, "Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık" ifadelerini kullandı.

BİLİNCİ AÇIK

Usta oyuncu Yalçın Özden, 19 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Özden'in tedavisi bir süredir yoğun bakımda sürüyordu. Hayranları Özden'in sağlık durumunu merak ederken iyi haberi kardeşi paylaştı. Kardeşi Mehmet Özden, "Henüz taburcu olmadı. Şu an için konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı hakkında bilgi vermedi. İki güne normal odaya alacaklar" ifadelerini kullandı.

 

