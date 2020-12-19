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Spor Yalçın Koşukavak Denizlispor'la ilk maçına çıkacak
Spor

Yalçın Koşukavak Denizlispor'la ilk maçına çıkacak

Süper Lig'de yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek son sıradaki Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk maçına çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:18:00 -
Yalçın Koşukavak Denizlispor'la ilk maçına çıkacak

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan Yukatel Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Kenan Atik'in 3 müsabakada görev aldığı yeşil-siyahlı takımda teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde başlayan ligin ardından Yalçın Koşukavak dönemi yarınki müsabaka ile başlayacak. Koşukavak, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de menajer olarak görev yapacak.

Son 6 maçta sadece 1 puanı olan ve 6 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, evinde 5 maçta galibiyet alamadı.

Ligde Gençlerbirliği ve Göztepe deplasman maçlarını kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor 26 puanla birinci sırada yer alıyor.

21. sezonu Süper Lig'de geçiren Yukatel Denizlispor, ligdeki 700. maçını yarınki maçla oynayacak.

Kalan 699 maçta 212 galibiyet, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 847 gol attı ve kalede 1001 gol gördü.

Denizlispor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2 maç kaybetti.

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