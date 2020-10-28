Yalçın: İnançları hedef almak özgürlük değil küstahlık

“Mabedler kutsaldır, kutsala dokunma”, “İnançları hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır” ve “Küstahlığı protesto ediyoruz” yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, “Hz. Muhammed’i çok seviyoruz” diyerek tepkilerini gösterdi.



İslamofobi ve ırkçılık Avrupa’yı esir aldı



Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın Avrupa’da bazı ülkelerde cinnet yaşandığını belirterek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi ve çoğulculuk gibi söylemleri üreten aşırı sağ siyasetin, Avrupa’yı esir aldığını söyledi. Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıktığına ve cinnetin boyutlarını gösterdiğine dikkati çeken Yalçın, şunları söyledi: “Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri’ni de tarih ve bizler not ediyoruz. Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır.”



İnsanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu vurgulayan Yalçın, “Macron’un kullandığı ifadelerle terör çığlıkları attığını, İslamofobi virüsünün Fransa’yı esir aldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macron’a yönelik gösterdiği tepkiyi kıymetli bulduklarını ifade eden Yalçın, “Milletimize ve insanımıza tavsiyemiz şudur. Kapitalist ülkeler yani sermayeye tapmış olan ülkeler, sermaye üzerinden verilecek cevabı son derece önemserler. Milletimize, Fransa ülkesinin ürettiği ürünleri, ülkemizde tüketmeme konusunda ortaklaşa bir bilinç oluşturmayı ve herkesi bu konuda iletişim araçlarından boykotu yaymayı ve uygulamayı buradan tavsiye ediyor ve bekliyoruz” dedi.