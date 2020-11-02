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Spor Yalçın Granit kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?
Spor

Yalçın Granit kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Yalçın Granit kimdir? Türk basketbolunun ünlü isimlerinden Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti. Yalçın Granit'in vefat haberinin ardından hayatına dair ayrıntıla gündeme geldi. Yalçın Granit kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:25:00 -
Yalçın Granit kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, hayata gözlerini yumdu. Yalçın Granit 88 yaşında hayatını kaybetti. Efsane ismin ölüm nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yalçın Granit kimdir?

17 Eylül 1932 tarihinde doğan Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuştu. Yalçın Granit, Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını almış ve 68 kez de A milli formayı giymişti. Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran, kulübün tek İstanbul şampiyonluğunu kazandıran, İTÜ basketbol şubesinin temellerini atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştı.

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